الداخلية يلتقي إنبي في مستهل مشوار الدوري المصري اليوم

يتقابل فريق الداخلية أمام نظيره إنبي، مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى التى تجمع الفريقين، بالدوري الممتاز المصري “دوري النيل” لموسم 2023 ـ 2024.

و نجح فريق الكرة الأول بنادي الداخلية في البقاء بالدوري الممتاز الموسم الماضي، وتجنب الهبوط بفارق نقطتين فقط، كما حقق إنبي انجازا مميزا في ختام المسابقة بموسمها المنقضي في المركز السادس.

ويستضيف ملعب السلام، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، لقاء الاخلية وإنبي، فيما تذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.



جدول مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية × إنبي (16:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

المقاولون العرب × بلدية المحلة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × الجونة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 2

