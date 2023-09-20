قطع الكهرباء عند مناطق عدة بقرى إطسا في الفيوم

أعلنت هندسة كهرباء اطسا غرب بالفيوم برئاسة المهندس محمد خليل رئيس الهندسة، عن قطع التيار الكهربائي لبدء حملة الصيانة الدورية فى عدة مناطق تابعة للهندسة.

يأتي هذا في إطار خطة الصيانة التى تقوم بها الشركة للاعمدة والمحولات والخطوط الكهربائية في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس الهندسة أنه أعمال الصيانة تشمل تغيير الوصلات الكهربائية المتهالكة وتركيب أكشاك المحولات ذات الجهد العالي، بديلا عن المحولات منخفضة القدرة التي كانت تتأثر بزيادة الأحمال على الشبكة، وتستمر أعمال الصيانة خلال يومي الأربعاء والخميس لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى تمام الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى إلتزام فرق الصيانة بالمواعيد المحددة للتنفيذ حتى يتم عودة التيار الكهربائي إلى كافة القرى والعزب التي تشملها أعمال الصيانة.

وأضاف رئيس هندسة كهرباء اطسا أن أعمال فصل المحولات سوف تشمل فصل المحول رقم 1 ، 2 جهد 66 / 11 ألف فولت والذي تتم تغذيته من محطة محولات كهرباء أبوجندير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ويتسبب في قطع الكهرباء عن قرى جردو واهريت ومناطق المدرسة والسنترال والسلخانة والطابونة وقرى الونايسة وأبو عويس والكوم الأصفر والقاسمية ومناع ومنية الحيط بالكامل والحسينية ومنشأة فيصل وأبو ديهوم والعيسوي وعزبة يعقوب ومجلي حنا وأبو عوض وعتامنة المزارعة وتوابعها وخلف بتوابعها.

كما سيتم فصل محولات محطة أبوجندير يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر وهو ما يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن قرى المرغني والحكيم وعزبة شاكر القاسميه وأحمد أغا والسوداني وعزبة شكري والحنبولي وحافظ حسين ومحطة رفع الطاجن.

وأكد رئيس الهندسة انه تم مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا والوحدات المحلية القروية التي يشملها فصل التيار الكهربائي، بقرى أبوجندير ومنية الحيط والغرق وشدموه، للتنبيه على المواطنين والمؤسسات الحكومية والمخابز والمستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة الصيانة وحتى عودة التيار الكهربائي.

تركيب أكشاك الكهرباء ذات القدرة العالية بقرى اطسا

وكانت هندسة كهرباء اطسا غرب التابعة لقطاع كهرباء الفيوم، قد بدأت بتغيير عددا من المحولات الكهربائية وتركيب أكشاك ذات قدرة عالية، وذلك في إطار خطة صيانة وإصلاح الشبكات الكهربائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز اطسا.