نشرة أخبار التوك شو.. الانتخابات الرئاسية ومفاجأة حول الـ 50 جنيها البلاستيكية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قالت د.شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الفيديو المنتشر حول وجود بقرة معجزة تبلغ من العمر 6 شهور وعشار في عجل أوشك على الخروج للنور أمر خزعبلي بعيد عن العلم وخبرة التربية.

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الفتاق يفضح البقرة المعجزة ونقابة البيطريين تفتح النار على مروجي الخزعبلات..



أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالا بمولده؟



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أمين بالإفتاء: صيام يوم مولد النبي تقرب إلى الله (فيديو)



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة الأولى في بطولة الدوري العام أمام نادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي رضا سليم وضع هدف وبيرسي تاو أحرز هدفين آخرين.



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أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي.. رضا سليم لاعب جامد وتاو عالمي (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 140 في الدستور تنص على إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي بـ 120 يومًا على الأقل وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ 30 يومًا على الأقل.



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أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)



قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل صادق، ومؤمن بربه وبقدرات هذا الوطن، وبالإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك لجان الكترونية تشن هجومًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، معقبًا: "في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل من أجل خدمة أجندات معينة مقابل بعض الأموال".



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بكري يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.. صادق ومؤمن



كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق في الآونة الأخيرة قائلاً: “أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيه بعد أن تراجع في وقت سابق”.



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التموين تتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار الذهب (فيديو)



كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية في الفترة الحالية.



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خبيرة مصرفية تكشف حقيقة طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية



قال الدكتور على خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن الفرد في مصر معدل استهلاكه السنوي من البصل أقل من 15 كيلو، وكيلو البصل الواحد حوالي 12 بصلة.



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معهد بحوث المحاصيل الحقلية يكشف سبب ارتفاع أسعار البصل (فيديو)



قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الدولة تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهناك نوايا طيبة، لذلك دعونا نستمع إلى هذا.



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مصطفى الفقي: الدولة حريصة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محايدة (فيديو)



أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بدراسة توصيات الحوار الوطني بعد تلقيه التوصيات.



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ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني في هذا التوقيت (فيديو)

