يوتيوب "يعاقب" الممثل راسل براند بعد 4 فضائح

بعد اتهام الممثل الكوميدي البريطاني بسلسلة من الاعتداءات الجنسية، أعلن يوتيوب الثلاثاء أنه منع راسل براند من جني الأموال من قناته على الموقع.

وقال يوتيوب، المملوك لألفابت الشركة الأم لغوغل، إنه أوقف تحقيق الدخل على قناة براند بعد أن انتهك سياسة المسؤولية الخاصة بمن ينشئون المحتوى، وفق رويترز.

كما أضاف متحدث باسم يوتيوب أنه "إذا كان سلوك منشئ المحتوى خارج النظام الأساسي (للمنصة) يلحق الأذى بمستخدمينا أو موظفينا أو نظامنا البيئي، فإننا نتخذ إجراءات لحماية المجتمع".

4 نساء

جاء ذلك بعد أن أفادت صحيفة صنداي تايمز والبرنامج الوثائقي "ديسباتشز" على القناة الرابعة السبت بأن 4 نساء اتهمن الرجل البالغ 48 عاماً باعتداءات جنسية، بما في ذلك حالة اغتصاب، على مدى 7 سنوات كان فيها بأوج شهرته بين عامي 2006 و2013.

وقالت شرطة لندن الاثنين إنها تلقت اتهاماً بالاعتداء الجنسي يعود إلى عام 2003.

براند ينفي

في المقابل أصدر براند، الذي كان أحد أبرز الممثلين الكوميديين والمذيعين في بريطانيا، رسالة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي السبت نفى فيها "الادعاءات الجنائية الخطيرة للغاية".

وقال: "تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذي كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر في الصحف طوال الوقت، وكذلك في الأفلام"، مردفاً: "كانت علاقاتي دائماً بالتراضي".

موجة من الصدمة

فيما أثارت الاتهامات موجة من الصدمة في وسائل الإعلام البريطانية وهيمنت على التغطيات منذ ظهورها.

فقد أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" الثلاثاء أنها أزالت بعض البرامج التي يظهر فيها براند بمنصتي "آي بلاير" و"ساوندز" بعد أن قررت أن بعض المحتوى التلفزيوني والإذاعي السابق "أصبح الآن دون توقعات الجمهور".

بدورها كشفت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان، كارولين دينيناج، أنها كتبت إلى "بي.بي.سي" والقناة الرابعة وقناة جي.بي نيوز وكذلك شركة التكنولوجيا تيك توك بشأن هذه الاتهامات.

وسألت دينيناج منصة تيك توك عما إذا كان براند لا يزال قادراً على تحقيق الدخل من منشوراته. كما طلبت أيضاً تقارير من هيئة الإذاعة البريطانية والقناة الرابعة حول تحقيقاتهم في الأمر.

6 ملايين متابع

يشار إلى أن براند، الزوج السابق للمغنية الأميركية كاتي بيري، تمكن من بناء قاعدة من التابعين تضم 6 ملايين متابع على قناته على يوتيوب.

وتضمنت مقاطع الفيديو الأخيرة مقابلة مع المذيع السابق على قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون ومناقشات حول كل شيء بدءاً من فيروس كورونا وحتى الأجسام الطائرة المجهولة والرقابة والرفاهية.

