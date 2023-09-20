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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاركو يتعاقد مع مدافع منتخب السنغال للشباب

بابا كار نداي
بابا كار نداي

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع المدافع السنغالي بابا كار نداي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

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كانت أخر محطات بابا كار نداي هي نادي داونز السنغالي، وكان أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب السنغال للشباب الحائز على كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023، وشارك في جميع مباريات منتخب بلاده بكأس العالم للشباب. 
وتعد صفقة السنغالي بابا كار الثامنة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد وكريم نبيل".

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