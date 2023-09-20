سيارة "مريبة" تغلق مقر شرطة الكونغرس الأمريكي

اضطرت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول"، الثلاثاء، إلى إغلاق المبنى، بعد اشتباه "كلب" بمركبة تقف على مقربة منه.

وقالت شرطة مبنى الكونغرس، الذي يقع بأحد الشوارع قرب مبانٍ مكتبية لمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، إنها أخلت مقرها وأغلقت الشوارع المحيطة به اليوم بسبب مركبة مثيرة للريبة في المنطقة.

وحث بيان الشرطة شاغلي المقر على مغادرته والتوجه إلى مناطق التجمع المخصصة، وطلبت من الموظفين وغيرهم تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن "السيارة لم تتبع بروتوكولات دخول مجمع الكابيتول الأمريكي"، بالإضافة إلى ذلك، رأى ضابط "حقيبة موضوعة فوق غلاف بلاستيكي في السيارة".

وأغلقت الشرطة العديد من الطرق أثناء قيامها بالتحقيق.

وقالت الوزارة إن السيارة ومحتوياتها تم فحصها من قبل قسم الأجهزة الخطرة التابع للشرطة، حيث قام بتصوير الحقيبة بالأشعة السينية وعثر على عدة أشياء أخرى داخل الشاحنة.

وبحسب الشرطة فإنه "تم فحص السيارة والحقائب، ولم يتم العثور على أي مواد خطرة، وتم التحقيق مع سائق السيارة وإطلاق سراحه".

وتتولى شرطة الكابيتول مسؤولية الأمن داخل وحول مجمع الكابيتول، الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ، فيما تظهر مخاوف أمنيه بالمنطقة من حين لآخر.

وفي أغسطس 2022 انتحر على ما يبدو رجل من ديلاوير (29 عاما) عندما صدم سيارته بحاجز بالقرب من مبنى الكونجرس بينما كان يطلق أعيرة نارية في الهواء. وفي عام 2021، أدى هجوم بسيارة استهدف المبنى إلى مقتل أحد أفراد شرطة حرس الكونجرس وإصابة آخر.

