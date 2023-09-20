تعرف على قائمة سموحة لمواجهة الجونة في الدوري العام

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة احمد سامي عن قائمة الفريق السكندري التي سيخوض بها مواجهته العامة والمرتقبة امام الجونة في افتتاح بطولة الدوري العام في السابعة من مساء الاربعاء على ستاد الأسكندرية .

وضمت قائمة سموحة عشرين لاعبا في مقدمتهم هداف الفريق حسام حسن بالإضافة إلى عدد من الصفقات الجديدة مثل النيجيري ايمانويل و المغربي عبد اللطيف بن قسو و مواطنه حسن دحدوح .

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سموحة على النحو التالي :

لدراسة المرمى: الهاني سليمان و حسن تيمور

خط الدفاع: شريف رضا واحمد حكم و محمد مغربي و ميدو مصطفى و محمود وحيد و احمد جمال .

خط الوسط : حسن دحدوح و اسلام جاير وحمدي علاء و احمد خالد ومصطفى البدري و حسين فيصل وعمرو قلاوة .

خط الهجوم : حسام حسن و عبد اللطيف بن قسو و محمد سعيد و محمد عصام و فادي فريد .

يذكر ان سموحة يشارك في بطولة الدوري للمرة الثالثة عشرة على التوالي وسبق ان حقق الفريق المركز الثاني موسم ٢٠١٣ / ٢٠١٤ والمركز الثالث موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .