حسين لبيب يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

وجه حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس في إنتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة، رسالة تحفيزية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء غدٍ الخميس في أولى جولات مسابقة الدوري.

ونشر حسين لبيب رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” والتي جاء نصها على النحو التالي: " الزمالك اولاً.. رسالتي للاعبي الزمالك قبل أول مباراة في الدوري

ثقتي بكم بلا حدود.. ابذلوا قصارى جهدكم لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك العظيمة في مصر والوطن العربي.. استحضروا روح الزمالك الكبير وأعيدوا أمجاد الماضي والحاضر لكتابة مستقبل أفضل في تاريخ النادي العريق.. أدوا ما عليكم في الملعب والتوفيق سيكون حليفكم بإذن الله ".

وأضاف: " أنتم قادرون على عبور تلك المباراة في مستهل المشوار وتحقيق انطلاقة كبيرة في بداية الدوري لاستعادة الدرع الغالي من جديد إلى ميت عقبة بعد الفوز به في نسختين متتاليتين 2021/2020 و 2022/2021، وكذلك أنتم قادرون على تعويض خسارتكم المفاجئة أمام بطل جيبوتي والصعود إلى دوري المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية ".

وأكمل لبيب: " اؤكد لكم في حالة فوز قائمتي بثقة الجمعية العمومية في انتخابات 20 أكتوبر المقبل وكعهدنا سنولي ملف كرة القدم على رأس الأولويات وسيتم توفير كل الدعم للفريق الأول وحل المشكلات الفنية وتسوية المستحقات المالية.. كما سنسعى إلى حل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين تمهيدًا لفتح صفحة جديدة بيضاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر.

