مستندات Microsoft المسربة تكشف تفاصيل الجيل التالي من Xbox السحابي الهجين لعام 2028

أظهر تسريب هائل من معركة المحكمة بين لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد مايكروسوفت، خارطة طريق مايكروسوفت لوحدة تحكم Xbox Series X للجيل المتوسط، ولكن لم يكن هذا هو الخبر الوحيد. وكشفت الوثيقة نفسها أيضًا عن خطط مايكروسوفت المبدئية للجيل القادم من أجهزة إكس بوكس - ما تسميه "منصة الألعاب الهجينة". سيجمع النظام بين الأجهزة المحلية والحوسبة السحابية لإنشاء "منصة ألعاب وتطبيقات غامرة" تصل حوالي عام 2028، وفقًا لعرض تقديمي تم تسريبه في مايو 2022 ومخفي داخل ملف PDF آخر.

تقول إحدى الشرائح: "رؤيتنا: تطوير منصة ألعاب هجينة من الجيل التالي قادرة على الاستفادة من القوة المشتركة للعميل والسحابة لتوفير انغماس أعمق وفئات جديدة تمامًا من تجارب الألعاب". "تم تحسينه للعب في الوقت الفعلي وللمبدعين، وسنعمل على تمكين مستويات جديدة من الأداء تتجاوز قدرات أجهزة العميل وحدها." في شريحة، تتوقع Microsoft وصول وحدة التحكم من الجيل التالي في عام 2028 مع "ألعاب سحابية هجينة" و"منصة ألعاب وتطبيقات غامرة".

توضح مستندات Microsoft المسربة تفاصيل الجيل التالي من Xbox "السحابي الهجين" لعام 2028

على جانب الأجهزة، تتوقع Microsoft أشياء مثل الجيل التالي من تتبع أشعة DirectX، والإضاءة العالمية الديناميكية، والدقة الفائقة المستندة إلى ML، وتحسين عرض المضلعات الدقيقة والمزيد. يمكن أن يسمح النظام بأنواع مختلفة من الأجهزة، بدءًا من وحدات التحكم القوية نسبيًا إلى "نظام التشغيل الرقيق...99 دولارًا للمستهلك أو الأجهزة المحمولة" التي تعتمد على حوسبة xCloud.

من المفترض أن يختلف "الحوسبة الهجينة" عن الألعاب السحابية العادية باستخدام الأجهزة والحوسبة السحابية لعرض العناصر داخل اللعبة في وقت واحد. على سبيل المثال، سيتم تشغيل الشخصيات الأساسية على وحدة معالجة الرسومات المحلية لديك، بينما سيتم إنشاء الشخصيات غير القابلة للعب وعناصر الخلفية والمزيد عن بُعد.

يظهر مستند مسرب أن الجيل التالي من أجهزة Xbox من Microsoft سيستخدم "الحوسبة الهجينة".

ترى Microsoft أيضًا استخدامًا مكثفًا للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) في ألعاب الجيل التالي. من ناحية الأداء، يمكن للشبكات العصبية أن تدعم الدقة الفائقة وتفسير معدل الإطارات وتعويض زمن الوصول، على سبيل المثال. سيعملون على تحسين تجارب اللعبة (وكلاء الذكاء الاصطناعي، والمخطوطة، والتوفيق، وتصنيف اللاعبين) وخدمات اللاعبين (السلامة والسمية، والتخصيص والاكتشاف، وخدمات الدعم). كما أنه سيساعد أيضًا جانب المبدع من خلال اختبار ألعاب الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الإجرائي، والفيزياء، وحوار البرمجة اللغوية العصبية، والعمليات المباشرة (إدارة المشاركة والاحتفاظ، وتحقيق الدخل، وتحسين الموارد السحابية).

أشارت إحدى الشرائح إلى أن Microsoft تسعى إلى إبرام صفقات مع AMD لرسومات Navi 5 وأنوية وحدة المعالجة المركزية Zen 6، لكن شريحة أخرى ذكرت أن الشركة بحاجة إلى اتخاذ "قرار Arm64". على أية حال، ربما تكون قد بدأت خططها بالفعل. تُظهر شريحة أخرى بعنوان "لقد بدأت الرحلة بالفعل" خريطة طريق كاملة: تصميم الأجهزة وتصميم الألعاب الهجينة بدءًا من عام 2024، مع توفر مجموعات التطوير بحلول عام 2027 والشحن بحلول عام 2028.

يظهر مستند مسرب أن الجيل التالي من أجهزة Xbox من Microsoft سيستخدم "الحوسبة الهجينة".

تبدو الشريحة وكأنها جزء من محادثة، وليست خريطة طريق ثابتة بأي حال من الأحوال. تسبق عرض الشرائح مستندات تظهر محادثة بين الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا وفيل سبنسر من Xbox وآخرين. قائلًا إن الشركة تعمل على أربعة أنواع من أجهزة الكمبيوتر (كل شيء سحابي، وXbox هجين، وWindows هجين، وHoloLens هجين)، يشير ناديلا إلى "أننا بحاجة إلى جمع مواهب أنظمة الشركة معًا للتوافق مع رؤية موحدة"، مضيفًا أن "لا يمكننا الانتقال من فكرة كبيرة إلى فكرة كبيرة. نحن بحاجة إلى جمع مواهب أنظمة الشركة معًا للتوافق مع رؤية موحدة."

وتدور أفكار أخرى حول "وحدة التحكم المحمولة"، حيث يصبح "وحدة التحكم هي البطل". وهذا يجعل الأمر يبدو أن Microsoft كانت لا تزال تعمل على تطوير رؤيتها للجيل التالي من Xbox في وقت العرض التقديمي - لذلك ربما تكون قد غيرت مسارها بالكامل منذ ذلك الحين.