Bard AI يستفيد من بياناتك الشخصية للحصول على استجابات أفضل

لقد رأينا بالفعل OpenAI وSalesforce يدمجان روبوتات الدردشة المستقلة الخاصة بهما في منصات أكبر وأكثر شمولاً للتعلم الآلي والتي تمتد على نطاق أعمالهم وعمقها. في يوم الثلاثاء، أعلنت جوجل أن نظام Bard AI الخاص بها يتلقى نفس المعاملة وتم تمكينه من سحب البيانات في الوقت الفعلي من تطبيقات جوجل الأخرى بما في ذلك المستندات والخرائط واللنس ورحلات الطيران والفنادق ويوتيوب، بالإضافة إلى صومعة المستخدمين الخاصة. البيانات الشخصية المخزنة، لتوفير استجابات أكثر صلة وقابلة للتنفيذ لروبوتات الدردشة.

"لقد كان من حسن حظي أن أكون جزءًا من الفريق منذ البداية،" قال جاك كراوزيك، قائد منتج Bard، لموقع Engadget. "يصادف هذا الخميس مرور ستة أشهر على دخول بارد إلى العالم."

تقديم الشاعر الأكثر قدرة حتى الآن. لقد أصبح بارد أكثر ذكاءً في تبادل الأفكار والبرمجة والمقارنة والتحدث بين اللغات.

ولكن على الرغم من الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا، يعترف كراوتشيك بأن العديد من المستخدمين ما زالوا حذرين منها، إما لأنهم لا يرون حالة استخدام فورية لها في حياتهم الشخصية أو "يقول البعض الآخر: "لقد سمعت أيضًا ذلك" "إنها تخلق أشياء كثيرة." تهدف قدرات Bard الجديدة إلى المساعدة في تهدئة تلك المخاوف وبناء ثقة الجمهور بالتكنولوجيا من خلال زيادة الشفافية والتفكير الموضح بشكل أكثر شمولاً بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "لقد بدأنا الحديث عن Bard كمتعاون إبداعي لأننا رأينا في اختباراتنا الأولية، أن هذه هي الطريقة التي يستخدمها بها الناس". وبعد ستة أشهر من التجربة، أصبحت هذه الفرضية مؤكدة حقًا.

وقال كراوزيك إن التكرار الجديد لـ Bard، "هي المرة الأولى التي لا يتحدث فيها نموذج اللغة فقط عن مدى ثقته في إجابته من خلال العثور على محتوى عبر الويب والارتباط به". "إنها أيضًا المرة الأولى التي يرغب فيها نموذج اللغة في الاعتراف بأنه ارتكب خطأً أو حصل على خطأ ما، ونعتقد أن هذه خطوة حاسمة." يشير كراوتشيك إلى أن التعليقات التي قدمها مستخدمو الأداة التجريبية على مدار نصف العام الماضي قد مكنت الشركة من تكرار نماذج لغوية قوية بشكل متزايد و"أكثر سهولة وإبداعًا".

ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لبرنامج الدردشة الآلي الآن تحليل المطالبات الأكثر شمولاً وتعقيدًا والاستجابة لها، مثل "إنه الفصل الدراسي الأول لي في الكلية وأريد المشاركة، ولكنني أرغب أيضًا في الحصول على درجات قوية. ساعدني في صياغة وجهة نظر حول سبب أهمية الموازنة بين مشاركتي في النوادي المدرسية والمناهج اللامنهجية، مع التركيز أيضًا على دراستي.

ومن أجل توفير هذه الاستجابات الأكثر اتساعًا، تتبع جوجل خطى OpenAI وSalesforce في تمكين الذكاء الاصطناعي الخاص بها من الوصول إلى إمكانات الوقت الفعلي لتطبيقات الشركة الأخرى - بما في ذلك الخرائط، ويوتيوب، والفنادق، ورحلات الطيران، وغيرها. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من مزج طلبات واجهة برمجة التطبيقات ومطابقتها باستخدام طلبات اللغة الطبيعية.

بمعنى، إذا كنت تريد اصطحاب شريكك إلى بورتوريكو في 14 فبراير 2024 والذهاب لمشاهدة معالم المدينة، فستتمكن من سؤال بارد: "هل يمكنك أن تريني رحلات الطيران إلى بورتوريكو والفنادق المتاحة في يوم عيد الحب العام المقبل؟" ثم تابع بـ "أرني خريطة للمواقع المثيرة للاهتمام بالقرب من فندقنا" ويجب أن يكون Bard قادرًا على تقديم قائمة برحلات الطيران المحتملة وغرف الفندق المتاحة وقائمة بالأشياء التي يمكنك القيام بها خارج غرفة الفندق المذكورة بمجرد حجزها .

وقال كراوزيك: "نعتقد أن هناك بالفعل معايير عالية فيما يتعلق باختيار الشفافية والتحكم الذي تتمتع به في بياناتك". "يجب أن تكون أعلى من ذلك فيما يتعلق بإحضار بياناتك الخاصة."

وفي محاولة لتحسين شفافية استدلال الذكاء الاصطناعي الخاص بها، تعمل جوجل على ربط الروابط بشكل صريح بالمواقع التي تلخصها، وتقدم ميزة التحقق المزدوج التي من شأنها تسليط الضوء على الردود التي قد لا أساس لها من الصحة. عندما ينقر المستخدمون على زر Bard's G، سيقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة أحدث استجاباته بشكل مستقل والبحث في الويب عن المعلومات الداعمة. إذا أظهر البحث أدلة متناقضة، فسيتم تمييز البيان باللون البرتقالي. وعلى العكس من ذلك، سيتم تمييز البيانات المدعومة والمشار إليها بشكل كبير باللون الأخضر.

مضاعفة التحقق من الردود

سيتمكن المستخدمون أيضًا من الاشتراك في ميزة تسمى Bard Extensions، والتي ستسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناتهم الشخصية على Google (رسائل البريد الإلكتروني والصور وإدخالات التقويم وما إلى ذلك) حتى يتمكن من تقديم إجابات محددة حول حياتهم اليومية. . فبدلاً من البحث في سلاسل البريد الإلكتروني بحثًا عن تاريخ مهم محدد، على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من مطالبة Bard بالبحث في حساب Gmail الخاص بهم للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تلخيص أهم النقاط في المناقشة الشاملة. أو يمكن للمستخدم العمل مع برنامج الدردشة الآلي لصياغة خطاب تقديمي يعتمد على وجه التحديد خبرة العمل المدرجة في سيرتهم الذاتية.

ولتهدئة المخاوف بشأن إمكانية وصول Google إلى بياناتك الشخصية بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل، تعهدت الشركة بأن "المحتوى الخاص بك من Gmail وDocs وDrive لا يشاهده المراجعون البشريون، ولا يستخدمه Bard لعرض الإعلانات لك أو يستخدمه" لتدريب نموذج بارد. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في النظام والخروج منه حسب الرغبة ويمكنهم السماح أو رفض الوصول إلى ملفات معينة. الخدمة متاحة في البداية فقط باللغة الإنجليزية للمستخدمين من غير المؤسسات، على الرغم من أن الشركة تعمل على توسيع هذه العروض في المستقبل.

وقال كراوتشيك: "نعتقد أن هذه خطوة حاسمة حقًا، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من السياق في التواصل". "نعتقد أن تسخير شبكة الويب السليمة والمفتوحة حقًا هو أمر أساسي لأن ما وجدناه في الأشهر الستة الأولى من Bard هو أن الأشخاص سيرون استجابة ثم يتابعون بمحتوى موثوق به لفهم الواقع والتعمق أكثر. نحن متحمسون لتقديم ذلك للأشخاص الذين يتمتعون بهذه التجربة الجديدة.