مايكروسوفت تطلق Xbox Series X بتصميم جديد كليا

تخطط Microsoft لتحديث الجيل المتوسط من Xbox Series X بتصميم أسطواني جديد بدون قرص، وفقًا لوثيقة [update: sync-deleted] التي تم الكشف عنها عن طريق الخطأ خلال معركة المحكمة بين لجنة التجارة الفيدرالية ضد Microsoft. كما تم تسريب وجود وحدة تحكم جديدة مزودة بجيروسكوب (يُطلق عليها الاسم الرمزي Sebile)، وجهاز Xbox Series S محدث، والمواصفات الرئيسية للأجهزة الجديدة والجدول الزمني. ليس من الواضح كيف ظهرت الوثائق للعامة، لكنها قد تكون ضارة لأعمال ألعاب Xbox، لأنها تظهر استراتيجية الشركة قبل أكثر من عام.

ذكرت Microsoft سابقًا أنها ليس لديها خطط لتحديث وحدة التحكم في منتصف الجيل، ولكن لا يبدو أن هذا صحيحًا وفقًا للمستند. في الواقع، تعمل الشركة على ثلاث وحدات تحكم جديدة. الأول، الذي يحمل الاسم الرمزي Ellewood، هو تحديث خفيف لجهاز Xbox Series S (من المقرر أن يصل في سبتمبر 2024 تقريبًا)، في حين أن "Brooklin"، المخطط له مبدئيًا في نوفمبر 2024 تقريبًا، هو إصدار جديد بدون قرص من Xbox Series X. يتطابق الطراز، المسمى XDL، مع مواصفات Brooklin ولكن من المفترض أن يقدم تخصيص Xbox Design Lab.

تطلق Microsoft تحديثًا لـ Xbox Series X بتصميم مستدير جديد تمامًا

تحتوي وحدة التحكم "Sebile" ثنائية اللون من Microsoft على مقياس تسارع مدمج ومستشعرات "تتضاعف كمكبرات صوت"، مما يجعلها أشبه بأحدث وحدة تحكم DualSense من سوني. كما أنه يتميز أيضًا بأزرار تحكم معيارية جديدة، وأزرار أكثر هدوءًا وأزرار تحكم، وميزات جديدة للتطبيقات، إلى جانب تعديلات الاستدامة مثل البطارية القابلة للتبديل والمواد المعاد تدويرها وتحسين إمكانية الإصلاح. بمجرد إصداره، من المحتمل أن نرى ألعابًا تدعم الجيروسكوب، مما يتيح لك المناورة فقط عن طريق تحريك وحدة التحكم. سيكون لدى الشركة أيضًا نسخة XDL من Sebile، والتي تحمل الاسم الرمزي Igraine.

نجم هذا التسريب هو وحدة تحكم Xbox Series X الجديدة المحدثة. في حين أن Microsoft تروج له على أنه "رائع" (ربما بسبب التصميم الأسطواني الأقل خطورة من جهاز Xbox Series X الحالي الذي يشبه الثلاجة)، فقد لا يجد العديد من اللاعبين عدم وجود قرص لطيف على الإطلاق.

إلى جانب التصميم الجديد، ستأتي السلسلة X مزودة بشبكة Wi-Fi 6E وBluetooth 5.2 ومنفذ USB-C الأمامي وجسر جنوبي جديد تمامًا "لتحديث جهود الإدخال/الإخراج والاستدامة" وتقليص حجمه 6 نانومتر. سيؤدي ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة (15 بالمائة) مع وضع الاستعداد الجديد منخفض الطاقة بنسبة تصل إلى 80 بالمائة أقل من وضع الاستعداد الحالي، إلى جانب زيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره (> 30 بالمائة) والتغليف المعاد تدويره بنسبة 100 بالمائة.

تطلق Microsoft تحديثًا لـ Xbox Series X بتصميم مستدير جديد تمامًا

ستحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، أو ضعف الطراز الحالي، وتأتي بشكل قياسي مع وحدة تحكم Sebile. تشير Microsoft أيضًا إلى أنه سيكون لها "نفس السعر الرائع" مثل جهاز Xbox Series X الحالي بسعر 499 دولارًا عند وصوله (مبدئيًا في نوفمبر 2024)، ولكن هذا بيان مخادع إلى حد ما نظرًا لعدم وجود قرص.

سيكون لدى Xbox Series S تحسينات مماثلة في الداخل، إلى جانب مساحة تخزين مضاعفة (1 تيرابايت بدلاً من 512 جيجابايت)، على الرغم من أن التصميم يبدو دون تغيير نسبيًا. ومن المقرر أيضًا أن يحمل نفس السعر الحالي البالغ 299 دولارًا، مع تحديد التوفر مبدئيًا في سبتمبر 2024.

تم وضع الكثير من المعلومات، بما في ذلك الأشياء التي لا شك أن Microsoft تريد خصوصيتها، مثل أحجام المبيعات المتوقعة والهوامش والتمويل والمزيد. على سبيل المثال، تشير Microsoft إلى أن "رؤية Sebile الكاملة للمنتج لم تتم الموافقة عليها حاليًا بسبب GM٪ (نسبة هامش الربح الإجمالي)، ويبدو أنها تضع هذه الكرة في ملعب "المالية". كما أنها تحدد "الطريق إلى الريادة في الألعاب" من خلال رؤية أرقام اشتراكات Xbox Game Pass للسحابة أولاً، والكمبيوتر الشخصي أولاً، ووحدة التحكم أولاً، ويبدو أن التسريب عبارة عن خطأ كبير من المحتمل أن يسبب بعض التداعيات الشديدة، لذا ترقبوا ذلك.