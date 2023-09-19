حقيقة تغريم كهربا 500 ألف جنيه بسبب سهرة مع أحمد فتوح (فيديو)

كشفت الإعلامية إنجي أنور، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول تغريم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي 500 ألف جنيه بسبب السهر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك في أحد النوادي الليلية.

الأهلي نفى كل ما يتردد حول تغريم كهربا

وقالت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الثلاثاء، إن مصدر من داخل النادي الأهلي نفى تماما كل ما يتردد حول تغريم كهربا مبلغ 500 ألف جنيه، بسبب انتشار صورًا له خلال سهره في أحد الملاهي الليلية برفقة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

وأضافت إنجي أنور، أن الصورة المنتشرة للاعب محمود عبد المنعم كهربا في أحد الملاهي الليلية غير معروف حتى الآن هل حديثة أم قديمة، ومازالت التحقيقات جارية حول تلك الصورة في الوقت الحالي داخل النادي الأهلي.