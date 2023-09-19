متصفح Opera متوفر الآن مع لعبة الشطرنج

كشفت شركة Opera النقاب عن إصدارات مخصصة من متصفح سطح المكتب ومتصفح Android الذي قد يقدره عشاق إحدى أكثر الألعاب ديمومة في العالم. لقد تعاونت مع موقع Chess.com لدمج لعبة الشطرنج مباشرة في المتصفح.

يتضمن إصدار متصفح سطح المكتب الذي يحمل سمة الشطرنج رمز Chess.com في الشريط الجانبي. لذا، بدلاً من فتح علامة تبويب مخصصة لموقع الويب، يمكنك تثبيت اللوحة وتخطيط تحركاتك التالية أثناء تصفح الويب. سيكون لديك وصول سريع إلى الألغاز واللافتات والألعاب المستمرة.

يقول Opera إن هناك إصدارًا جديدًا تمامًا من المتصفح متاحًا على Android. قم بالاشتراك في التصميم المخصص، وسترى مجموعة من المحتوى المتعلق بالشطرنج على الصفحة الرئيسية، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو.

قامت Opera بدمج خدمات أخرى في الشريط الجانبي لمتصفحها على مر السنين، بما في ذلك TikTok وWhatsApp وInstagram. كما أصدرت الشركة مؤخرًا متصفح Opera One الخاص بها، والذي يتميز بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم الخدمات الأخرى المستندة إلى GPT.