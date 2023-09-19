جاك دورسي يدير Square بعد تنحي رئيسها التنفيذي

في غضون أسبوعين، سيتولى جاك دورسي إدارة أعمال سكوير مرة أخرى. أسس دورسي شركة التكنولوجيا المالية في عام 2009 قبل توسيع خدماتها وإعادة تسميتها بـ Block بحلول نهاية عام 2021. وأصبحت Square نفسها، المنصة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، واحدة من الشركات التابعة للشركة الجديدة. تمتلك Block أيضًا تطبيق Cash App وموفر الدفع بالتقسيط Afterpay ومنشئ موقع الويب Weebly وحصة مسيطرة في خدمة بث الموسيقى Tidal. في فبراير من هذا العام، تم تعيين أليسا هنري رئيسًا تنفيذيًا لشركة Square بعد سنوات من العمل كنائب نائب الرئيس ورئيس وحدة البيع لديها. والآن، وفقًا للملف التنظيمي الذي اطلعت عليه شبكة CNN، فإن هنري سيتنحى عن منصبه ويترك الشركة في الثاني من أكتوبر.

سيتولى دورسي دورًا إضافيًا بصفته "الرئيس المربع" بالإضافة إلى قيادة بلوك، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيشغل المقعد بشكل دائم أو سيعمل كقائد مؤقت حتى يتولى الرئيس التنفيذي التالي منصبه. وقال متحدث باسم Block لشبكة CNN: "بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة Square، ساعدت أليسا هنري في تحويل الشركة إلى شركة تكنولوجيا تعتمد على البرمجيات، وتوجيه الفريق خلال حالة عدم اليقين بشأن عمليات الإغلاق العالمية بسبب الوباء، وتوسيع نطاق خدماتنا للشركات الصغيرة حول العالم". . "الميدان هو ما هو عليه اليوم إلى حد كبير بسبب قيادة أليسا ونتمنى لها الأفضل في مساعيها المستقبلية."

قبل انضمامه إلى Square، قاد هنري قسم خدمات التخزين في Amazon Web Services وأشرف على تطوير البرامج والعمليات، بالإضافة إلى إدارة المنتجات الواردة والصادرة لعدة فرق. لا تزال صفحتها على LinkedIn تُدرج Square على أنها صاحبة العمل ولا تذكر إلى أين تتجه بعد ذلك. لا يزال سبب مغادرة هنري غير معروف أيضًا، ولم يذكر بلوك ما إذا كان مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بساحة الانقطاع التي شهدتها قبل بضعة أيام. وكما لاحظ موقع Payments Dive، فقد توقفت Square عن العمل لمدة يوم كامل تقريبًا، مما جعل التجار غير قادرين على معالجة المدفوعات.