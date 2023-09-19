الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كارتيرون وطارق مصطفى على رأس المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

فتحت إدارة نادي الزمالك خطاً للتفاوض مع عدد من الأسماء لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو حال إتخاذ قراراً برحيله عن تدريب الفريق.

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مفاجأة في أزمة مستحقات زيزو مع الزمالك

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن بدأ إدارة الزمالك بالتنسيق مع بعض المرشحين في التفاوض مع مدربين جدد تحسبا لرحيل أوسوريو.

وقال شحاتة في تصريحات عبر برنامجه :"كورة كل يوم"، "كارتيرون وطارق مصطفى أبرز المرشحين لخلافة أوسوريو وهناك غضب كبير ضد المدرب بسبب النتائج".

وتابع :"مباراة بيراميدز حاسمة بشكل كبير لمستقبل أوسوريو مع الزمالك".

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