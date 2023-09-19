كارتيرون وطارق مصطفى على رأس المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

فتحت إدارة نادي الزمالك خطاً للتفاوض مع عدد من الأسماء لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو حال إتخاذ قراراً برحيله عن تدريب الفريق.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن بدأ إدارة الزمالك بالتنسيق مع بعض المرشحين في التفاوض مع مدربين جدد تحسبا لرحيل أوسوريو.

وقال شحاتة في تصريحات عبر برنامجه :"كورة كل يوم"، "كارتيرون وطارق مصطفى أبرز المرشحين لخلافة أوسوريو وهناك غضب كبير ضد المدرب بسبب النتائج".

وتابع :"مباراة بيراميدز حاسمة بشكل كبير لمستقبل أوسوريو مع الزمالك".