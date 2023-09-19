هل تفلس القروض مصر.. بكري يتحدث عن الصعيد الممتليء بالسياح ويخرس المشككين بالأرقام

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السابقة، معقبًا: "قد يعاني البعض من المشاكل الاقتصادية، ولكن لا توجد بلد لا تعاني من الأزمات الاقتصادية في ظل هذه الظروف العالمية".

وأضاف أن معدلات الدين العام المحلي قياسًا بمجمل الناتج القومي الإجمالي منذ عام 1980 وحتى الآن وصل ذات مرة إلى 160% من مجمل الناتج المحلي وكان أقل رقم له هو 79% خلال حكم الرئيس حسني مبارك.

ولفت إلى أن غالبية الديون أسقطت عقب حرب تحرير الكويت حتى وصل مجمل الناتج المحلي في عامي 2009 و2010 إلى تريليون و206 مليارات، ونسبة حجم الدين 82%، وعندما تولى المجلس العسكري الحكم بعد أحداث يناير 2011 وصل معدل الدين إلى 83%، وفي نهاية يونيو 2013 خلال حكم مرسي وصل الدين 94% بينما وصل مجمل الناتج المحلي تريليون وحوالي 700 مليار.

تاريخ ناصع البياض

وشدد على أن مجمل الناتج المحلي في الفترة الحالية يبلغ حوالي 9.04 تريليون مع توقع دولي بوصوله إلى 11 تريليون خلال عام، منوهًا إلى أن حجم الاقتصاد ازداد أضعاف.

ولفت إلى أن معظم البنوك والمؤسسات الاقتصادية أشادت بمصر وبلغ النمو 3.02 رغم أزمة كورونا التي أثرت على معدلات النمو والمصانع والإنتاج حتى انخفض الاحتياطي النقدي من 41 مليار دولار إلى 33 ما أثر على سعر الصرف والتضخم.

وشدد على أن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على مصر غذائيًا وسياحيًا، مؤكدًا أن التنمية تحتاج إلى تمويل، وأن الاقتصاد المصري الأقوى عربيًا وإفريقيا.

وأكد أن مصر سددت ديون خارجية العام قبل الفائت تقدر بـ 27.5 مليار دولار والعام الماضي 25.5 مليار دولار والعام الحالي مطلوب 28 مليار دولار وسيتم تسديدهم، مردفًا: “السياحة مليا الدنيا والصعيد مليان سياح”.

وأكمل خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبرفضائية تين، : “تاريخ الرئيس السيسي ناصع البياض ولم يصرف الأموال في أشياء منحرفة أو مشبوهة”.