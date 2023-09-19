النصر يسقط بيرسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر السعودي فوزاً مهماً ومستحقاً على مضيفه برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

جاءت نتيجة الشوط الأول للقاء سلبية رغم السيطرة الواضحة للنصر منذ الديقة الأولى بحثاً عن التقدم بهدف مبكر.

إعتمد النصر بشكل كبير على تسديدات ساديو ماني وسلطان الغنام بحثاث عن هز شباك الفريق الإيراني الا أن كل المحاولات مرت دون خطورة حقيقية لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني واصل النصر السعودي ضغطه حتى جاءت الدقيقة 52 التي شهدت تحولاً هاماً في المباراة بعد طرد ميلاد سارلاك إثر تدخل قوي على كريستيانو رونالدو.

ترجم النصر سيطرته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 عن طريق عبد الرحمن غريب بعد إنطلاقة مميزة من بروزوفيتش.

وفي الدقيقة 72 سجل المدافع محمد قاسم ثاني أهداف “العالمي” بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

واصل النصر سيطرته على اللقاء حتى أطلق الحكم صافرة نهايته معلناً فوز النصر بنتيجة 2-0.

ومنح هذا الفوز فريق النصر أول 3 نقاط له بدور المجموعات ليتصدر مجموعته بينما يحتل بيرسبوليس قاع جدول الترتيب بلا نقاط.