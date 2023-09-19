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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي

مباراة بيراميدز والجيش
مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.

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