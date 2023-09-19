حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه

نظمت الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط بمشاركة العديد من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات في حي شرق أسيوط, ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة (HIV). تمت الندوة تحت إشراف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط, وتحت رئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، وبمتابعة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس حي شرق أسيوط.

تهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي الصحي بين الموظفين وتوعيتهم حول مرض نقص المناعة المكتسبة. قامت أخصائية التمريض جهاد محمود عبدالعال بتقديم المحاضرة وشرح مفهوم المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه. تم تنظيم الندوة تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان في أسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، والدكتور محمد سيد مرزوق، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة مونيكا عاطف شحاتة، مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمديرية.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط في نشر وتعزيز الوعي الصحي لدى الموظفين والحد من المخاطر المرتبطة بهذا المرض الخطير. تتضمن الفعالية محاضرات وعروض توعوية تشرح أسباب انتقال العدوى وكيفية انتشارها، وكذلك الوقاية والعلاج المتاح وأهمية التشخيص المبكر.

شارك العديد من الموظفين في هذه الندوة، حيث تم توعيتهم بأهمية الالتزام بالوقاية والتشخيص المبكر لمرض نقص المناعة المكتسبة. كما تم استعراض الأساليب المناسبة للوقاية من المرض، بما في ذلك استخدام وسائل الحماية والتوعية الجنسية.

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز الوعي الصحي والمعرفة اللائقة بأهمية الوقاية والسلامة الشخصية. يعتبر الحفاظ على المناعة الجيدة والحد من انتشار المرض من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع. يأمل القائمون على هذه الندوات في أن يصبح المزيد من الأشخاص واعيين لخطورة المرض وأهمية التوعية والوقاية.

من المتوقع أن تتابع الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط تنظيم هذه الندوات التوعوية الصحية الهامة للموظفين لزيادة المعرفة والوعي بأمور الصحة والسلامة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع. تأتي هذه الندوات كجزء من استراتيجية الحكومة المحلية في أسيوط لتعزيز صحة الموظفين والتوعية بأمور الصحة العامة.

من المتوقع أن تؤدي هذه الندوة إلى زيادة الوعي المجتمعي والمعرفة الشاملة حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية، وتشجيع الموظفين على اتخاذ إجراءات وقائية والبحث عن الرعاية الصحية عند الاشتباه في الإصابة بالمرض. كما ستساهم في خلق بيئة أكثر إلمامًا بالصحة والسلامة في المنظمات والمؤسسات العامة.

تعتبر هذه الندوة خطوة مهمة في مكافحة انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية "HIV" في منطقة أسيوط، وتسهم في تعزيز الوعي والتعليم الصحي ورفع مستوى الحياة الصحية لدى الناس. إن التفكير المبكر والتوعية الفعالة هي المفتاح للحد من انتشار هذا المرض وتوفير الرعاية الملائمة للمصابين.

حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه

حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه

حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه

حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه

حي شرق أسيوط ينظم ندوة توعوية حول مرض نقص المناعة المكتسبة لموظفيه