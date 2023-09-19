الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية يستعدان لإطلاق مسابقة «حكـاية أمة»

تزامنًا مع الإحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، إجتماعًا تنسيقيًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، وذلك لمناقشة خُطة الإحتفال باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عامًا لانتصارات أكتوبر 1973 .

من المقرر إطلاق مسابقة وإحتفالية «حكاية أمة » ، فضلاً عن رفع تقارير الفعاليات العربية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون المشترك

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر، وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، الدكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الدكتور محمد غنيم، مدير عام الادارة العامة للتعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية .