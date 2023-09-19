أول رد من عريس طلخا على إنفاق 12 مليون جنيه في حفل زفافه (فيديو)

علق حسام الصياد، المعروف إعلاميا باسم عريس طلخا، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول حفل زفافه، بعد ما تم تداوله حول إنفاق 12 مليون جنيه في الفرح، قائلا : “ كل ما يتردد على إنفاقب هذا المبلغ الضخم في حفل زفافب أمر غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف عريس طلخا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الثلاثاء أنه تعجب كثيرًا من الأرقام التي يتم ذكرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن كافة الفنانين الذين حضروا في حفل الزفاف، كان يحبهم كثيرًا هو وزوجته، ولذلك قرر تجميعهم من خلال حفل الزفاف، لافتا إلى أنه قابل المطربين بالكامل في حفل زفافه للمرة الأولى.

حضور تامر حسني كان مفاجأة للعروسة

وتابع عريس طلخا، أن حضور الفنان تامر حسني إلى حفل زفافه كان مفاجأة للعروسة حيث أنها تحبه بشكل كبير، موضحا أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل طبيب صيدلي هناك، إلا أنه مستثمر كبير في العقارات.

وأردف عريس طلخا، أنه ينزل إلى مصر آخر عامين من مرتين إلى ثلاثة، لافتا إلى أن اختيار العروس جاء من خلال الأهل حيث كانوا يعلمون سويا منذ فترة طويلة، وتعرف على العروس من خلالهم، ومن ثم ارتبط بها،معقبا: "زوجتي أصغر مني بـ 10 سنوات، ولكن زواجهم كان من خلال قصة حب، ولم يكن جواز صالونات زي ما بيقولوا".

ورفض عريس طلخا، بعض التعليقات التي جاءت له على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن إنفاق مبالغ كبيرة على حفل الزفاف، وأنه كان هليه أن يستغل تلك الأمموال في الأعمال الخيرية، معلقا: “الأعمال الخيرية دي حاجة بيني وبين ربنا محدش ليه دعوة بيها، وأنا صرفت على الخير أكتر من اللي دفعته في الفرح".