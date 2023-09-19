الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"هنوديكي المصحة".. هروب فتاة من أسرتها بالجيزة

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها، والعثور عليها.

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كشف تفاصيل منشور تغيب 3 أطفال في سوهاج

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جهود مكثفة لكشف غموض تغيب طفل من أمام منزله بقليوب


وتبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى")، إذ  قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية ، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الإحتجاز بالمصحة.


 بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) ، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.. وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتوصل لإهليتها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها، حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

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