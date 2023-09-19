أسيوط: تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجارية

في إطار جلسات المشاركة المجتمعية، تستمر مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مركز ومدينة اسيوط المهندس حسني درويش. وقد اجتمع المهندس شنودة موسى، نائب رئيس مركز ومدينة اسيوط ، بمسؤولي الهيئة القومية للصرف الصحي وأهالي قرية بني غالب. كما حضر الاجتماع محمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية اسكندرية التحرير ووفاء الدسوقي، مسؤول المشاركة المجتمعية بالمركز.

تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن إخلاء المنازل بشكل مؤقت حتى الانتهاء من عملية حفر البئر الخاص بمحطه رفع صرف صحي بني غالب. وتهدف هذه المحطة إلى تحسين نظام الصرف الصحي في المنطقة، والحد من تجمع المياه العادمة والحفاظ على نظافة البيئة. تم توثيق تفاصيل الاتفاق في محضر تنسيقي. من المقرر أن يتم استئناف عملية التنفيذ فور إخلاء المنازل. باستكمال هذه الخطوة، سيكون الطريق ممهدًا للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع بكفاءة وسلاسة.

يُعتبر التواصل المجتمعي جزءًا هامًا في عمليات المشاريع العامة، حيث يتم خلاله تعزيز التفاهم وتحقيق التوافق بين المسؤولين والمواطنين. يُعد هذا الاجتماع مثالًا حيًا على ذلك، حيث تمكن الجميع من التعبير عن آرائهم ومخاوفهم، والعمل معًا لإيجاد حلول مؤقتة للمشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع.

من المتوقع أن يتم استمرار التعاون والتواصل بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير عملية إخلاء المنازل بشكل سلس وتحقيق مصلحة الجميع. وبهذه الطريقة، يمكن تجاوز المعوقات وتسهيل العملية التنفيذية للمشروع، مما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية لصرف الصحي في قرية بني غالب وتحسين جودة الحياة للسكان.

تعتبر قرية بني غالب من المناطق التي تعاني من مشاكل في نظام الصرف الصحي، حيث تشهد تجمعات للمياه العادمة في الشوارع، مما يشكل تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين. ومن أجل حل هذه المشكلة، تم تصميم مشروع بناء محطة رفع صرف صحي تلبي احتياجات القرية.

ومن خلال الجلسة المشاركة المجتمعية، تم التوصل إلى اتفاق بين أهالي قرية بني غالب والهيئة القومية للصرف الصحي، يقضي بإخلاء المنازل لفترة مؤقتة خلال فترة بناء المحطة. وسيتم تقديم التعويضات المناسبة للمواطنين المتضررين من هذا الإجراء، بهدف توفير الراحة لهم خلال هذه الفترة.

وبعد استئناف عملية التنفيذ، سيتم بناء البئر وتجهيز المحطة بالمعدات والتقنيات اللازمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة في تحسين جودة البيئة وتوفير بيئة صحية أفضل لسكان قرية بني غالب.

بهذا الاتفاق، يعزز المشروع العمل التعاوني بين الجهات المختلفة، حيث يدعم دور المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات والمشاركة في تحقيق الاهتمامات العامة. وتشير هذه الجلسة إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق المشترك بين الأطراف المعنية، من أجل تحقيق تنفيذ المشاريع بطريقة سلسة وفعالة.

ومن المتوقع أن يكون لمشروع محطة رفع صرف صحي بني غالب تأثير إيجابي كبير على حياة سكان القرية، حيث سيسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية، وتحسين الظروف المعيشية. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة المحلية بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة للسكان.



محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها