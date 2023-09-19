التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة ميلان ونيوكاسل

في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي بالتعادل السلبي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ميلان تمامًا في أحداث الشوط الأول وكان قريبًا من التسجيل رغم السيطرة السلبية من نيوكاسل على وسط الميدان.

وشهد الشوط الأول أكثر من 15 محاولة هجومية من جانب فريق ميلان بينما أخرج الحكم بطاقة صفراء وحيدة في وجه دافيد كلابريا لاعب ميلان بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني واصل فريق ميلان محاولاته بحثًا عن التسجيل وحصد أول ثلث نقاط في المجموعة.

وسدد تيجاني ريندرز، لاعب ميلان، كرة قوية تصدى لها حارس نيوكاسل بثبات في الدقيقة 64، قبل أن يهدر رفاييل لياو أخطر فرص الفريق الإيطالي بعد تسديدة رأسية مرت فوق العارضة.

هدأت المباراة نسبيًا في الربع ساعة الأخيرة رغم محاولات ميلان لفك شفرة دفاع نيوكاسل دون جدوى لتنتهي المباراة بنتيجة 0-0.

تشكيل ميلان لمواجهة نيوكاسل:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانيدز، مالك ثياو، توموري، دافيد كالابريا.

الوسط: توماسو بوبيجا، راضي كرونيتش، روبن لوفتوس-تشيك.

الهجوم: لياو، جيرز، تشوكويزي.

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان:

حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: تريبر، فابيان شار، سفين بوتمان، دان برون.

في خط الوسط: برونو كيمارايس، ساين لونجستاف، تونالي.

في خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون، إيسكا.