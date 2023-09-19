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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الغرفة التجارية: لا يوجد نقص في الأدوية ولكل صنف 12 بديلا (فيديو)

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور محمد شاهين، سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن أي نوع من الأدوية الموجودة في السوق، يكون له 12 بديلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية في السوق المصري.

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شعبة الأدوية تزف بشرى عن أزمة أدوية الغدة ونقص الجلاتين (فيديو)

حل مشكلة نقص المواد الخام لصناعة الأدوية

وقال محمد شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”،مساء اليوم  إن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، عملت على حل مشكلة نقص المواد الخام لصناعة الأدوية.

وأضاف سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الدولة عملت على الإفراج عن المواد الخام لصناعة الأدوية، بعد توافر الدولار.

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الجريدة الورقية