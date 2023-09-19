رئيس سفاجا يتفقد مبني الخدمات السياحية بميناء المدينة

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من رجال الأعمال مشروع مبنى الخدمات السياحية على مساحة تصل إلى 2030 مترا مربعا ويوجد به 8 محالّ صالحة للتشغيل كبازرات ، وكافتريا، ومطعم وعدد 3 مخازن ومطابخ و 6 حمامات.

أوضح رئيس المدينة، أنه تفقد المشروع بدعوى من رئيس ميناء سفاجا، عقب طرح المشروع للاستثمار وهو مبني يقع على رصيف ميناء سفاجا مباشرة وهو المكان المخصص لسفن الكروز والتي يبدأ موسمها من نهاية الشهر الحالي إلى بداية شهر 7 القادم.

وأضاف أن الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر أعلنت عن عملية تأجير مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا، وذلك بين الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

لافتا إلى أن المبنى يخدم السائحين وجميع العاملين في ميناء سفاجا والمترددين عليه من سيارات وشاحنات و التي يتجاوز عددها ال 100 ألف شاحنة في العام، حيث تسري على المزايدة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.