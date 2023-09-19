توضيح من كمال أبوعيطة الوزير السابق

رداً على ما نشر بجريدة «الوفد»، ورد للجريدة توضيح من الأستاذ كمال أبوعيطة بتاريخ 18/9/2023 حيث ورد إلى الجريدة إنذار من السيد/ محمد كمال محمد رفاعى أبوعيطة، بطلب تصحيح بشأن ما نُشر عنه بالجريدة بالعدد الصادر 19/8/2023 المتضمن صورة شخصية له، وجاء فى متن الموضوع حسبما ورد بالإنذار «أبوعيطة وزير التصريحات الفشنك يطل برأسه من جديد - مغمور فى عالم السياسة وينفذ أجندات ضد استقرار الوطن ونهب حقوق العمال وفشل فى العمل النقابى»، ويطلب تصحيح المنشور ويعتبره طعنا فى اسمه وسمعته بعد أن ترك موقعه الوزارى منذ 10 سنوات.

والرأى إعمالاً بالمادتين 22 و23 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم قانون الصحافة والإعلام، يجوز للصحيفة إذا ورد إليها طلب تصحيح قبل مدة 30 يوماً من نشر الخبر المراد تصحيحه، أن تنشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح والإنذار وارد فى الميعاد.

<< وتؤكد جريدة «الوفد» أن الاختلاف فى الرأى السياسى لا يفسد للود قضية مع شخص الأستاذ كمال أبوعيطة الوزير السابق، كما تؤكد «الوفد» احترامها وتقديرها إلى شخص الأستاذ كمال أبوعيطة، ولا تنكر أبداً نضاله الوطنى.