الحالة المرورية بنفق الأزهر وطريق الاوتوستراد

شهد نفق الأزهر مساء اليوم تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

يبكي بحرقة، لكن من غير دموع، ويظهر في صوته الخافت حجم الألم الجسدي والنفسي الذي ألم به، ويردد "خطفوا نور عيني، هعيش ازاي".

"حياتي ضاعت" كلمات قالها "يوسف" طالب يبلغ من العمر 20 سنة، فقد عينه في مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية، قبل أن يسرد التفاصيل المأساوية التي في حرب العصابات بقرية عرب العليقات بمركز الخانكة.

يقول يوسف وصلت إلى منزل ابن عمي علاء الفرماوي، بعد أن عرفنا أن هناك مشاجرة أسفل المنزل، وكان الظلام يعم المكان، وإذ بوابل من أعيرة الخرطوش أطلق تجاهنا من أفراد عائلة أبو موسى، ليفقدونا أعز ما نملك " أعيننا".

انفجار في مقلة العين: ويكمل من فقد الأمل في الرؤية من عينه اليمنى، غدروا بينا بعد متصالحنا معاهم، الأطباء شخصوا حالتي بأني مصاب بانفجار في مقلة العين.

وطالب يوسف بالقصاص من المتهمين بعد جريمتهم التي لا تغتفر، قائلة، أقصى عقوبة على أفرد عائلة أولاد موسى، حتى تنطفئ نار قلوبنا ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب العليقات دائرة المركز.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في القبض على 13 شخصًا من المتهمين، وتحريز السلاح بحوزتهم، وجرى اقتيادهم إلى قسم شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.