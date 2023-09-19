الفيحاء يخسر من أهال في مجموعات دوري أبطال آسيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدف دون مقابل من نظيره أهال التركمانستاني، في المواجهة التي أقيمت على ملعب ستاد عشق آباد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفيحاء يخسر من أهال بدوري الأبطال

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إلمان تاجايو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، وسط استحواذ من نادي الفيحاء على أغلب فترات اللقاء مع العديد من المحاولات لكنها لم تنجح، وشهدت المباراة بطاقتين صفراء على لاعبي الطرفين من نصيب مخير الرشيدي وإلمان تاجايو صاحب الهدف الوحيد.

بتلك النتيجة يكون نادي الفيحاء في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، بينما يكون فريق أهال قد حصد أول ثلاثة نقاط يعتلي بها جدول الترتيب في المجموعة الأولى.

تضم المجموعه الأولى من دوري أبطال آسيا كل من أندية الفيحاء السعودي والعين الإماراتي وباختاور الأوزبكي ونادي أهال التركمانستاني.

مباراة الفيحاء المقبلة ستكون أمام نادي الرياض يوم الجمعة المقبل، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وهزيمتين.