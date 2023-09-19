عبدالسند يمامة: الديمقراطية تجذب الاستثمارات وتحقق التنمية الحقيقية

تعليقًا على اليوم العالمى للاحتفال بالديمقراطية الذى يوافق 15 «سبتمبر» من كل عام، أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن هناك رابطاً قوياً بين الديمقراطية والتنمية.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المبادئ الديمقراطية تستهدف الاستفادة من كل المنافع لصالح المواطنين، والتى تتضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن الحكم الديمقراطى يرسخ دعائم التنمية لأى شعب، ويوفر الحياة الكريمة لهم من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.

ونوه الدكتور عبدالسند يمامة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التى تحدث خلالها عن ربطه المبادئ الديمقراطية بجوهر التنمية المستدامة لكل الدولة. وأشار رئيس حزب الوفد إلى أهمية هذه المبادئ الديمقراطية التى تفتح الباب على مصراعيه لجذب الاستثمارات وفتح أبواب الرزق للمواطنين.

