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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض  5 أشخاص  للاصابة ، فى حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

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إصابة 12 عامل بانقلاب سيارة أعلى طريق الإقليمى فى حلوان

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إصابة 15 في حادث تصادم على طريق القاهرة- أسيوط الغربي

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بالتجمع.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أنه أثناء قيام العمال بأعمال إنشائية اشتعلت النيران داخل المكان ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فيما يستمع رجال الشرطة إلى اقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

إصابة 12 عامل بانقلاب سيارة  أعلى طريق الإقليمى فى حلوان

كما تعرض 12 عامل  للاصابة ، بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإقليمى فى حلوان ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

أسانسير ينهي حياة شخص في دار السلام 

وفي واقعه اخري ، لقى شخص حتفه ،  بعدما سقط به أسانسير داخل عقار بمنطقة دار السلام، وتم نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة. 

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به وسقط ولقى مصرعه فى الحال. 

ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة

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