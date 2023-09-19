رونالدو يقود تشكيل النصر السعودي أمام برسبوليس الإيراني
كشف الجهاز الفني لـ النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو، عن تشكيل فريقه أمام برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام برسبوليس، في المباراة التي تنطلق في التاسعة من مساء الليلة.
تشكيل النصر
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، محمد قاسم.
خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، مارسيليو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.
الجدير بالذكر أن النصر بقيادة لويس كاسترو يبحث الوصول بعيدًا في هذه المسابقة، خاصة وأن الفريق يمتلك عناصر فنية قوية.