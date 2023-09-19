الدورات الاستثنائية لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أعرف التفاصيل

انطلقت اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وبالتزامن مع عقد هذه الدورة، نقدم لكم عدد الدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة.

الدورات الاستثنائية للجمعية العامة الأمم المتحدة:



ينص ميثاق الأمم المتحدة ( الفصل الرابع، المادة 20 ) على أن للجمعية العامة الاجتماع في دورات استثنائية :

الدورة الاستثنائية الأولى كانت في عام 1947، وعنوان هذه الدورة " فلسطين"، وعقدت بطلب المملكة المتحدة.

الدورة الاستثنائية الثانية كانت في عام 1948، وعنوان هذه الدورة "فلسطين"، وعقدت بطلب من مجلس الأمن.

الدورة الاستثنائية الثالثة كانت في عام 1961، وعنوان هذه الدورة "تونس"، وعقدت بطلب 38 دولة عضو بمجلس الأمن.

الدورة الاستثنائية الرابعة كانت في عام 1963، وعنوان هذه الدورة "تمويل الأمم المتحدة"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة

الدورة الاستثنائية الخامسة كانت في عام 1967، وعنوان هذه الدورة " جنوب غرب أفريقيا (نامبيا)"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية السادسة كانت في عام 1974، وعنوان هذه الدورة " المواد الخام والتنمية"، وعقدت بطلب دولة الجزائر.

الدورة الاستثنائية السابعة كانت في عام 1975، وعنوان هذه الدورة " التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي"، وعقدت بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الثامنة كانت في عام 1978، وعنوان هذه الدورة " تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، وعقدت بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية التاسعة كانت في عام 1978، وعنوان هذه الدورة " نامبيا".

الدورة الاستثنائية العاشرة كانت في عام 1978، وعنوان هذه الدورة "نزع السلاح"، وعقدت بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ11 كانت في عام 1980، وعنوان هذه الدورة " نظام اقتصادي دولي جديد"، وعقدت بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ12 كانت في عام 1982، وعنوان هذه الدورة " أفريقيا"، وعقدت بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ13 كانت في عام 1986، وعنوان هذه الدورة "أفريقيا"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ14 كانت في عام 1986، وعنوان هذه الدورة " نامبيا"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ15 كانت في عام 1988، وعنوان هذه الدورة "نزع السلاح"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ16 كانت في عام 1989، وعنوان هذه الدورة "التمييز العنصري"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ17 كانت في عام 1990، وعنوان هذه الدورة "إساؤة استعمال المخدرات"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ18 كانت في عام 1990، وعنوان هذه الدورة "التعاون الاقتصادي الدولي"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ19 كانت في عام 1997، وعنوان هذه الدورة " استعراض الخمس سنوات للتقدم المُحرز في ما يتصل بقمة الأرض"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ20 كانت في عام 1998، وعنوان هذه الدورة "مشكلة المخدرات العالمية"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ21 كانت في عام 1999، وعنوان هذه الدورة "السكان والتنمية"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ22 كانت في عام 1999، وعنوان هذه الدورة "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ23 كانت في عام 2000، وعنوان هذه الدورة "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ24 كانت في عام 2000، وعنوان هذه الدورة " التنمية الاجتماعية "، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ25 كانت في عام 2000، وعنوان هذه الدورة " تنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ25 كانت في عام 2001، وعنوان هذه الدورة " مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في كل جوانبها"، وعقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ27 في عام 2002: استعراض لمتابعة مؤتمر القمة العالمي التاريخي من أجل الطفل، عقدت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ28 في عام 2005: إحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير معسكرات الإعتقال والموت النازية، عقدت بطلب من 30 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الاستثنائية الـ29 في عام 2014: متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014، عقدت بطلب من الجمعية العامة.

الدورة الاستثنائية الـ30 في عام 2016: مشكلة المخدرات العالمية، عقدت بطلب من الجمعية العامة

الدورة الاستثنائية الـ31 في عام 2020: مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد - 19)، عقدت بناء على طلب من دولة أذربيجان.

الدورة الاستثنائية الـ32 في عام 2021: التحديات القائمة والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وتوثيق التعاون الدولي، عقدت بناء على طلب من: الجمعية العامة.