بيرسي تاو يضاعف تقدم الأهلي على المصري

ضاعف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدمه على المصري البورسعيدي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة 68 بأقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

كان الأهلي قد أنهى شوطه الأول من المواجهة متقدمًا بهدف من دون رد

جاء الهدف من تسديدة قوية عبر المغربي الوافد الجديد للقلعة الحمراء رضا سليم في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.





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