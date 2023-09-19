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أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات

 بحثت السعودية والإمارات، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية.. توقيف 134 شخصًا في قضايا فساد بعدد من الوزارات

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الداخلية السعودية تُصدر بيانًا عاجلاً حول إعدام مُتهم

  جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

 

 وتسلم الخريجي رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين.

 

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