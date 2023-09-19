المتهم بقتل سيدة أوسيم: سلمت المسروقات لأختي وابنها يبيعوها

أدلى المتهم بقتل سيدة مسنة في أوسيم باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق، وقال إنه جار المجني عليها وعلى علم بمكوثها بمفردها في المنزل.

وأضاف أنه أنهى حياتها بالاعتداء عليها بكرسي خشبي في ساعة متأخرة من الليل واستولى على مشغولاتها الذهبية، وسلمها لشقيقته وابنها لبيعها، وتحصل على ثمن المسروقات لشراء المخدرات.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيزة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كما أضاف المذكور باستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش بالحسم في الطالبية



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش في الطالبية، وتبين أن المصاب حاول سرقة حديد من سور أحد الكباري وأن خفير خصوصي حاول منعه بإطلاق النار عليه.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم").

بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه"، كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه خفير خصوصى، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.