أوقاف الأقصر تكرم حفظة القرآن الكريم لتفوقهم فى النشاط الديني

نظمت إدارة أوقاف بندر الأقصر، حفلا جماهيريا، بمسجد عمر بن الخطار بشارع التلفزيون، لتكريم حفظة القرآن الكريم، بمناسبة تفوقهم فى النشاط التثقيفي للطفل، وحفظهم كتاب الله، وذلك لحثهم على النجاح والتفوق.



وبدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة البعض من آيات الذكر الحكيم، والقاء العديد من الخطب الدينية والتي قام بأداء بعضها الشيخ أحمد عبد الجواد مصطفى، إمام المسجد، ثم تم منح الفائزين من الأطفال فى المسابقة جوائز عينية ومادية، وسط فرحة مبهجة عمت قلوب الجميع.

وقام المشايخ بتوزيع شهادات التقدير ومعها ظرف به مبلغ مالي، للأطفال الفائزين، لتشجيعهم على الحفظ، وخلق روح التنافس بينهم على التفوق فى الحفظ والتجويد، وذلك بحضور بعض أئمة الأوقاف، والمسئولين والأهالي.