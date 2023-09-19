الرعاية الصحية بالأقصر تعلن عن تنظيم قافلة مجانية لعلاج الشفة الأرنببة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استعدادات فرع الأقصر لإجراء أول قافلة عمليات مخصصة لعلاج و جراحة كل من:

الشفة الارنبية، شق سقف الحلق، تشوهات ما بعد الحروق، وعدد من التشوهات الخلقية،

علي أن يكون ذلك في شهر أكتوبر المقبل بعد مناظرة الحالات المختارة في شهر سبتمبر الحالي من خلال عدد من المتخصصين بالعيادات اللازمة.



وأكدت الهيئة أنه سوف يتم إجراء الجراحات بالكامل داخل أقسام العمليات المجهزة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، بالتعاون مع لجنه صحة الأم والطفل بروتاري مصر وأساتذة من جراحة تجميل الأطفال لمستشفي القصر العيني بحضور خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أنه سيتم تقييم الحالات استعدادا لمناظرتها، يوم الاربعاء من كل أسبوع 20,27 سبتمبر من الساعه 10 ص وحتي الثانية ظهراً، بعيادة الوجه والفكين (مستشفي الكرنك الدولي)



علماً بأن مناظرة الحالات استعدادا لتقييمها سوف يكون بالعيادات المتخصصة سالفة الذكر استعدادا لتجهيز قوائم الحالات المناسبة لإجراء العمليات التجميلية والتصحيحية لهم.

وعليه تدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين مما تنطبق عليهم الحالات السابقة سرعة التوجه للفحص والمناظرة من المتخصصين بالعيادات المقررة بحسب المواعيد المحددة .