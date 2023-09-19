السعودية تتعادل والكويت تخسر بالتسعة من كوريا في دورة الألعاب الآسيوية

نتائج مباريات اليوم في دورة الألعاب الآسيوية 2022

أسدل الستار على نتائج مباريات اليوم في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في الصين، والذي شهد ثمانية مباريات بداية من الصباح، من بينها مواجهة السعودية أمام إيران ومنتخب الكويت ضد كوريا الجنوبية، ولقاء البحرين أمام تايلاند.

نتائج مباريات اليوم في دورة الألعاب الآسيوية 2022

تعادل منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، في لقاء ضمن مواجهات المجموعة الثانية من المسابقة، بينما تعادل منتخب البحرين تحت 23 عام أيضًا مع نظيره تايلاند بهدف لكل منتخب.

في حين خسر منتخب الكويت من كوريا الجنوبية بـ 9 أهداف دون مقابل، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة من المسابقة، والتي تضم منتخب البحرين وتايلاند.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دورة الألعاب الآسيوية كالآتي:-

البحرين وتايلاند 1-1.

السعودية تتعادل مع إيران بدون أهداف.

كوريا الجنوبية 9-0 الكويت.

كوريا الشمالية 2-0 تايبيه.

بنجلاديش 0-1 ميانمار.

فيتنام 4-2 منغوليا.

الصين 5-1 الهند.

إندونيسيا 2-0 قيرجيزستان

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