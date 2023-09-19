مسؤول أممي: إثيوبيا تسعى لاستئناف تلقي مساعدات الإغاثة من وكالات الأمم المتحدة

قالت مصادر في الأمم المتحدة إن إثيوبيا تسعى خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية إلى استئناف تلقيها للدعم الإنساني الدولي للتجمعات السكانية الأشد احتياجا هناك.

وأكد الدكتور رامرز الكابروف المنسق الإقليمي للأنشطة الإغاثية الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا - في تصريح لصحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية- أن وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية السفير ميسجانو ارجاو، بدأ اتصالاته مبكرا معه في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا وطلب استئناف إرسال المساعدات الإغاثية من وكالات الأمم المتحدة إلى إثيوبيا والتي توقفت منذ مارس 2023 بعد رصد برنامج الغذاء العالمي مخالفات فنية في عمليات إيصال وتوجيه المساعدات وإغفال مجموعات سكانية بعينها كانت هي الأولى بتوجيه المساعدات الإغاثية لها.

وقال المسؤول الأممي إن أروقة اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا على المستوى الوزاري في نيويورك تشهد اتصالات مكثفة بين مسؤولي الإغاثة الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي مع الجانب الإثيوبي لتحديد جداول زمنية لمعاودة إرسال الاحتياجات الغذائية التي تطلبها إثيوبيا لإنقاذ الملايين من سكان عرقيات التيجراي والأمهرة والعفر وأوروميا من الهلاك المحقق بسبب الجوع وكذلك فى مناطق أخرى من إثيوبيا.

وفي يونيو 2023، أعلنت وكالة التنمية الدولية الأمريكية تأييدها لقرار وقف المساعدات الإغاثية الموجهة لإثيوبيا من جانب الأمم المتحدة، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 1300 من عرقية التيجراي لقوا حتفهم بسبب الجوع منذ وقف إمدادات الإغاثة الإنسانية في مطلع العام الحالي.