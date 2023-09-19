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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بقرة البحيرة.. معجزة أم “فنكوش” (جدل واسع)

البقرة المعجزة
البقرة المعجزة

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب الحديث عن ان هناك بقرة في عمر الـ4 أشهر، وتكون حامل بجنين، وهو ما تسبب في ضجة كبير على مواقع الأنترنت.

بقرة البحيرة

"بقرة معجزة"، كانت هي العبارة التي يتداولها الكثير من سكان المنطقة التي تتواجد بها هذه البقرة وهي محافظة البحيرة، وهو ما تداوله وتحدث عنه أحد أهالي مدينة المحمودية بالمحافظة  لبقرة لا يتجاوز عمرها أربعة أشهر حامل بجنين يبلغ تسعة أشهر.

 

وحالة من السخرية الكبيرة التي انتشرت على مواقع التواصل بسبب ما تفوه به مالك البقرة، حيث إنه أكد على أن هذه البقرة صاحبة الـ4 أشهر حامل في الأشهر الأخيرة، وهو كلام لا يصدق، وتم تفيده من قبل عدد كبير من الأطباء البيطرين.

 

بقرة تتبارك بها أهل القرية، وتسببت في ضجة كبيرة في محافظة البحيرة، وحالة اندهاش كبيرة انتابت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث إن هناك العديد من برنامج "التوك شو"، والتي تعرضت للحدث.

بقرة معجزة

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