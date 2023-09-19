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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بعد إصابته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طوباس

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استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

 وكانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت بنقل إصابة خطيرة في الرأس جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

 وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول حدود قطاع غزة الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الشبان.

 بدوره قال الإعلام العبري، إنه للمرة السادسة خلال أسبوع استؤنفت مساء اليوم التوترات عند حدود قطاع غزة.

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