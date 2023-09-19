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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وكيل أوسوريو يكشف حقيقة عروض السعودية

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

تحدث محمد حبشي وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عروض المدرب الكولومبي الخارجية ، مشيرًا إلى أن المدرب تأتي له عدد كبير من العروض من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية. 
 

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وقال محمد حبشي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كل ما قيل بشأن تصريحاته أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى الرحيل إلي الدوري السعودي ، تم تفسيره خطأ ، لأن المدرب ليس له أى نيه للرحيل الوقت الحالي عن الزمالك. 

رفض الرحيل ..

واضاف خلال تصريحاته :" أوسوريو جاء له عدد من العروض خلال الفترة الماضية ، والمدرب رفض الرحيل عن الزمالك رغم وصول أكثر من عرض بأرقام مادية كبيرة. وتابع:" أوسوريو يعلم الآن الوضع داخل نادي الزمالك ولكنه مستمر ولو كان حابب الرحيل كان سيقرر ذلك، سواء للسعودية أو أى مكان. وأتم:" أوسوريو تلقي جميع مستحقاته المالية من نادي الزمالك.

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