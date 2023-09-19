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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يتعاقد مع "كريم لالا" لاعب بتروجيت والإنتاج.. رسميًا

كريم لالا
كريم لالا

نجد نادي النصر بقيادة اشرف توفيق المدير الفني، في إبرام صفقة قوية بالتعاقد مع كريم لالا لاعب الترسانة وبتروجيت السابق  رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب .

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الأهلي يُعلن عقد شراكة استثمارية جديدة

جاء انضمام كريم لالا للنصر بناءًا على طلب اشرف توفيق بإمكانيات اللاعب وتم توقيع العقود في حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة واشرف حامد المدير الإداري ويلعب كريم لالا في مركز الجناح الأيمن 

مشوار كريم لالا الكروي حتى الاَن

كريم لالا من مواليد 1991 وبدأ مشواره مع كرة القدم في فريق التربية والتعليم عام 2013 ثم لعب لنادي الغاية قبل أن ينضم لكوكاكولا بقيادة عيد مرازيق وصعد معه من القسم الثالث للثاني ثم انتقل للانتاج الحربي في الدوري الممتاز تحت قيادة مخار محتار لمدة موسمين وانضم بعد ذلك الترسانة بقيادة خالد عيد.

في سياق متصل، أجري اتحاد الكرة القرعة الخاصة بدوري القسم الثاني ب مجموعة القاهرة وأشارت القرعة عن مواجهات قوية في الاسبوع الاول من الموسم الجديد وجاءت المباريات كالتالي:

م.ش.العريش مع جنوب سيناء

الشمس مع العبور

المريخ مع النصر

السويس مع مستقبل سبورت

نجمه سيناء باي.

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