نيوكاسل بالقوة الضاربة أمام ميلان بالشامبيونزليج

كشف الجهاز الفني لنيوكاسل الإنجليزي عن تشكيل الفريق لمواجهة ميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الثلاثي جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون، إيسكا هجوم نيوكاسل أمام ميلان، في المواجهة التي تتسم بالندية والحماس لما يمتلك الفريقان من كوكبة مميزة من اللاعبين.

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان

حراسة المرمى: نيك بوب

في خط الدفاع: تريبر، فابيان شار، سفين بوتمان، دان برون

في خط الوسط: برونو كيمارايس، ساين لونجستاف، تونالي

في خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون، إيسكا

ويستضيف ستاد جوزيبي مياتسا المباراة المرتقبة، والتي يتوقعها العديد من متابعي كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة ونارية.

وتقرر أن تنطلق صافرة المباراة في السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستُنقل المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس القطرية".