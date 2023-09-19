عاجل
حرب عصابات في عرب العليقات.. تفاصيل إصابة 7 أشخاص بفقد البصر في القليوبية | فيديو محمد بن راشد يوجّه بتسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية العاجلة إلى ليبيا
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

ختام الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمسجد النور بالعباسية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت فعاليات الدورة التخصصية لتدريب الأئمة والمفتشين اليوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2023م  بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية.

txt

علماء الأوقاف يتحدثون عن "السنة النبوية ومكانتها في التشريع" بـ27 محافظة

txt

الأوقاف: أربع وستون ندوة علمية حول موضوع "فقه الأولويات"

عُقدت المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفيها بين أثر الفهم الصحيح لمقاصد النصوص النبوية، وأثر هذا الفهم الصحيح في الوقاية من الانحرافات الفكرية، وأن إدراك المقاصد العامة للنصوص يؤسس للفكر الصحيح، والفهم المنضبط الذي يحقق مصالح البلاد والعباد. 

كما عُقدت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور شريف عوض أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة،  وفيها أشار إلى أن علم الاجتماع يهتم بكل ما يخص المجتمع من القضايا، والعادات، والتقاليد الاجتماعية، ثم يقوم بدراستها للوصول إلى ما ينفع هذا المجتمع ويدعم تطوره.

مواد متعلقة

الجمع بين الصلوات في الحضر عند الحاجة

الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

مرصد الأزهر: الإجراءات الوقائية والقانونية تسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية

الوافدون الجدد يتفقدون الحرم الجامعي لجامعة الأزهر بمدينة نصر

علماء الأوقاف يتحدثون عن "السنة النبوية ومكانتها في التشريع" بـ27 محافظة

مرصد الأزهر: التغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الأقصى يسهم في تأجيج العنف

الأوقاف: أربع وستون ندوة علمية حول موضوع "فقه الأولويات"

تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة
الجريدة الورقية