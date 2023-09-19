ختام الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمسجد النور بالعباسية

اختتمت فعاليات الدورة التخصصية لتدريب الأئمة والمفتشين اليوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2023م بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية.

عُقدت المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفيها بين أثر الفهم الصحيح لمقاصد النصوص النبوية، وأثر هذا الفهم الصحيح في الوقاية من الانحرافات الفكرية، وأن إدراك المقاصد العامة للنصوص يؤسس للفكر الصحيح، والفهم المنضبط الذي يحقق مصالح البلاد والعباد.

كما عُقدت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور شريف عوض أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفيها أشار إلى أن علم الاجتماع يهتم بكل ما يخص المجتمع من القضايا، والعادات، والتقاليد الاجتماعية، ثم يقوم بدراستها للوصول إلى ما ينفع هذا المجتمع ويدعم تطوره.