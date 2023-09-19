زد يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية 2005

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد2005 فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهم، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث ببطولة الجمهوريه تحت قيادة إيان تايلر، المدير الفني للفريق.

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد اللاعب يوسف محمد مدحت النجار.

وحرص كابتن علاء، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على التواجد بالمباراة بنادي المقاولون العرب لمؤازرة فريقه، وقام بتوجيه التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني على الفوز اليوم.

الجهاز الفني للفريق كل من:

مدير فني / إيان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم أيمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

إداري / محمد صلاح

أخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد