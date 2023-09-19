سقوط المتهمين بإنهاء حياة موظف سابق في سفارة عربية

تمكنت قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط المتهمين بإنهاء حياة موظف سابق بإحدى السفارات العربية بالجيزة، فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الواقعة.

أجهزة أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغ بتاريخ 18 سبتمبر الجارى من محامى مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، بغياب موكله موظف سابق بإحدى السفارات العربية، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة محل سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم عاملة نظافة وسائق مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وبمواجهة المتهمين أقرت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى الذي قام بتوصيلها لشقة المجنى عليه، وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين"، وطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها قامت بالاستيلاء على 14 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، و7 ساعات ماركات مختلفة، وكاميرا، وخزينة حديدية، ومبالغ مالي من العملات المحلية والأجنبية.

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص، تم ضبطه، وضبط كل المسروقات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.