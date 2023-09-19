مفاجأة في أزمة مستحقات زيزو مع الزمالك

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة كبيرة فيما يخص أزمة مستحقات نجم الزمالك أحمد سيد زيزو المتأخرة من الموسم الماضي .

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زيزو لم يتقاضى سوى ٢٥٪ فقط من مستحقاته عن الموسم الماضي بسبب الطريقة التي اتبعتها الإدارة في سداد مستحقات اللاعبين في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وفسر شبانة حديثه بأن إدارة النادي كانت توزع مستحقات اللاعبين حين توفر الأموال بمبالغ متساوية على الجميع وليس بنسب حسب قيمة العقود وهو ما يفسر الأزمة بسبب ضخامة عقد زيزو.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة من أرتا سولار التنزاني بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، مما جعل الجماهير البيضاء تدخل في حالة من الغضب بسبب تردي أوضاع الفريق خلال الفترة الماضية.