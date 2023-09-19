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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الظواهر الجوية غدًا الأربعاء.. نشاط الرياح وسقوط أمطار

الظواهر الجوية
الظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة و الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الأربعاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية

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الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. الأرصاد تكشف

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وإليكم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الأربعاء:

 

ــ تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ــ الرطوبة: يكون هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة.

ــ شبورة مائية، من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ــ أمطار، هناك توقعات بهطول الأمطار بنسب حدوث 20%، وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ــ الرياح، من المتوقع أن تنشط الرياح غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

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